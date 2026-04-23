С начала года в калининградском онкоцентре провели девять высокотехнологичных операций на печени. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как отметили специалисты, у печени много анатомических и физиологических особенностей: сложное сегментарное строение, большое количество сосудов и желчных протоков. Кроме того, структура ткани органа плохо удерживает швы, что повышает риск кровотечений. Трудности вызывает и расположение печени из-за большого количества важных кровеносных сосудов.
«Хирург должен работать ювелирно точно, чтобы не спровоцировать массивную кровопотерю. Поэтому операции на печени по праву считаются одними из самых технически сложных и рискованных. Это тот уровень хирургии, за который берутся далеко не все специалисты даже федеральных центров страны, а у нас такие есть», — отметил руководитель онкоцентра Степан Миракян.
В учреждении лечат печень как с первичными, так и метастатическими новообразованиями. Операции проводят в том числе пациентам, которым отказались помочь в других федеральных центрах. В 2025 году врачи выполнили 52 подобных высокотехнологичных операций на печени.
Поражённые органы лечат с помощью химиоэмболизации, анатомической резекции и радиочастотной абляции. «На всех этапах мы стараемся провести необходимые вмешательства на печени без выполнения обширной хирургической резекции. Такой подход напрямую влияет на скорость восстановления пациента и дальнейшее качество жизни», — отметили в онкоцентре.