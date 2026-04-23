Новое приемное отделение ростовской БСМП начнет работу в июне

Новое приемное отделение БСМП в Ростове-на-Дону планируется сдать в первой половине 2026 года. Об этом на встрече с журналистами сообщила заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.

Источник: Коммерсантъ

Современное приемное отделение с хорошим оснащением и выверенными потоками пациентов позволит значительно повысить качество оказания медпомощи пациентам в различных экстренных ситуациях, в том числе при инфарктах и инсультах.

Работы на объекте ведутся и уже к июню новое отделение начнет полноценную работу.