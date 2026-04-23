До 10 тысяч мотоциклов «Орел» хотят выпустить в регионе в 2026 году

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе рабочей поездки в Мценский район посетил предприятие, где начали выпускать мотоциклы «Орел». Небольшая партия уже готова, до конца года в регионе планируют выпустить около 10 тыс. мотоциклов, а в перспективе — выйти на мощность до 30 тыс. штук в год в зависимости от спроса. Об этом глава региона рассказал в ходе прямого эфира в социальных сетях.