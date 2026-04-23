В Воронеже ужесточат контроль строительства объектов здравоохранения

Итоги реализации нацпроектов в сфере здравоохранения за 2025 год на заседании областного правительства, которое состоялось под председательством губернатора Александра Гусева.
В Воронежской области реализуется 11 проектов в рамках национальных инициатив «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». В прошлом году объем финансирования последней превысил 3,7 млрд рублей. Деньги направлены на развитие высокотехнологичной медпомощи и масштабную модернизацию первичного звена здравоохранения. Министр здравоохранения Игорь Банин отметил, что в результате ожидаемая продолжительность жизни в регионе увеличилась почти на два года по сравнению с 2024 годом, а смертность среди трудоспособного населения снизилась на 51,6 случая на 100 тысяч человек. Объем финансирования нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в этом году составит более 2,3 млрд рублей.
В региональном проекте модернизации первичного звена приняли участие 44 медицинские организации. За год закуплено 65 единиц автотранспорта, 218 единиц медоборудования, проведен капремонт 21 объекта, создано 28 новых медицинских учреждений. Доступность первичной медико-санитарной помощи выросла на 7,1%.
Кроме того, завершилось строительство детских поликлиник в Острогожске, Новохоперске и Боброве, а также поликлиники № 22 в Воронеже. С использованием быстровозводимых модульных конструкций созданы 16 врачебных амбулаторий, 8 ФАПов, а также модульная поликлиника Поворинской РБ в селе Пески.
В рамках регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в прошлом году закупили 163 единицы оборудования. А проект «Здоровье для каждого» позволил приобрести 142 единицы оборудования для оснащения Центров здоровья в пяти медицинских организациях.
На заседании была отмечена необходимость дальнейшего развития трехуровневой системы оказания медицинской помощи и создания окружных медицинских центров. В этом году планируется завершить строительство стационара в Бутурлиновке, модернизацию Калачеевской райбольницы и поэтапный ремонт объектов в Борисоглебске.
Депутат Воронежской областной Думы Иван Мошуров отметил снижение оттока специалистов и рост числа выпускников медвузов, которые остаются работать в регионе. Значительную роль в этом играет целевая подготовка.
Подводя итоги заседания, глава региона отметил необходимость повышения качества управления строительными проектами. Он подчеркнул важность отказа от избыточных решений, соблюдения сроков подготовки проектной документации и внедрения строгой системы контроля.
«Если мы видим, что подрядная организация не справляется, значит, нужно начинать с ними плотно взаимодействовать и вынуждать их, чтобы они активнее взялись за исполнение. Нам надо менять подходы в организации работ по строительству больших объектов. Во-первых, нужны адекватные технические и технологические решения, а не избыточные. Проекты должны быть типовые, которые уже реализовывались. Второе: за год до начала строительства у нас должна быть правильная документация с экспертизой. И третье: контракт должен был заключен в году, предшествующем началу строительства», — сказал Александр Гусев.