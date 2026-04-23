Воронежские традиции включили в реестр этнокультурного достояния России

Сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей обсудили на заседании облправительства, которое 22 апреля провел губернатор Александр Гусев.
Как доложила министр культуры Мария Мазур, по итогам 2025 года и первого квартала 2026 года, все мероприятия (всего их свыше ста) выполнены в полном объеме. Среди наиболее крупных проектов — фестивали «Русское лето» (16+), «Воронеж фольклорный» (0+) и «День балета на Советской площади» (0+). Особое значение приобрели мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию образования Воронежской губернии.
Особую роль сыграла музейная деятельность. Так, в прошлом году открылся музей ВДВ и выставка «Герои СВО. Воронежцы» (6+) и другие экспозиции, которые посетили почти 40 тысяч человек. А передвижная экспозиция «Три века истории» (0+), охватившая все районы области, собрала 60 тысяч зрителей. Большой интерес вызвала также выставка «НАША ПОБЕДА» (4+), представленная тремя главными музеями Воронежа — краеведческим, литературным и художественным.
Продолжилась работа и по сохранению нематериального культурного наследия. Так, две воронежские традиции вошли в федеральный реестр этнокультурного достояния России — это обряд «вождение русалки» Хохольского района и технология изготовления каши-катанки Репьевского района.
В сфере образования также продолжается системная работа: проводятся «Уроки мужества», тематические смены, фестивали, открываются новые школьные музеи.
О взаимодействии регионального парламента и министерства культуры рассказал депутат Воронежской областной думы Юрий Смышников. В частности, он отметил, что выставочный проект «Семья героя», реализуемый в рамках инициативы «Герои Отечества», охватил более 4 000 участников и продолжает активно развиваться. Выставку уже успели увидеть жители нескольких районов Воронежской области.
Глава региона поручил начать разработку нового регионального плана мероприятий на 2027−2030 годы с формированием базы лучших практик для их последующего тиражирования.