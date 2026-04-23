Минцифры расширило «белый список» сайтов

Минцифры обновило «белый список» сайтов, доступных при отключении мобильного интернета. Среди добавленных ресурсов есть сервисы из финансовой, спортивной, торговой, медицинской, IT-сфер, а также медиа и госструктуры.

Источник: РБК

Минцифры включило новые сервисы в перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными для пользователей в периоды временных ограничений мобильного интернета. Соответствующее решение приняло Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщается в канале ведомства в «Макс».

Среди новых участников списка указаны:

добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»,

платформа «Добро.рф»,

Общероссийский народный фронт, Россиское общество «Знание»,

клиники «Медси» и «Мать и дитя»,

интернет-энциклопедия «Рувики»,

Роскачество,

АО «ГЛОНАСС»,

гипермаркеты «Лента» и «Окей»,

служба доставки «Достависта»,

сеть быстрого питания «Додо Пицца»,

каршеринги «Делимобиль» и «БелкаКар»,

онлайн-кинотеатр Premier,

операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile,

телеканалы «360°», «Дума ТВ» и «Соловьев Live»,

онлайн-СМИ Sport24,

госкорпорации «Росатом», «Ростех»,

компании «Роснефть» и «Норникель»,

ИТ-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов»,

Государственная информационная система электронных перевозочных документов,

Континентальная хоккейная лига.

Первую версию перечня Минцифры обнародовало 5 сентября 2025 года. В список вошли официальные сайты государственных органов, портал «Госуслуги», а также крупнейшие маркетплейсы и банковские сервисы.

Как уточнили в министерстве, «белый список» позволяет пользователям получать доступ к привычным онлайн-услугам и социально значимым сайтам даже в условиях вынужденных временных ограничений связи. Ведомство постоянно ведет работу по его расширению. В перечень уже включено более 500 российских сервисов.

