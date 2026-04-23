Минцифры расширило «белый список» сайтов

Минцифры включило новые сервисы в перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными для пользователей в периоды временных ограничений мобильного интернета. Соответствующее решение приняло Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщается в канале ведомства в «Макс».
Среди новых участников списка указаны:
добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»,
платформа «Добро.рф»,
Общероссийский народный фронт, Россиское общество «Знание»,
клиники «Медси» и «Мать и дитя»,
интернет-энциклопедия «Рувики»,
Роскачество,
АО «ГЛОНАСС»,
гипермаркеты «Лента» и «Окей»,
служба доставки «Достависта»,
сеть быстрого питания «Додо Пицца»,
каршеринги «Делимобиль» и «БелкаКар»,
онлайн-кинотеатр Premier,
операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile,
телеканалы «360°», «Дума ТВ» и «Соловьев Live»,
онлайн-СМИ Sport24,
ИТ-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов»,
платформа HRlink, Федеральное казначейство,
Государственная информационная система электронных перевозочных документов,
Континентальная хоккейная лига.
Первую версию перечня Минцифры обнародовало 5 сентября 2025 года. В список вошли официальные сайты государственных органов, портал «Госуслуги», а также крупнейшие маркетплейсы и банковские сервисы.
Как уточнили в министерстве, «белый список» позволяет пользователям получать доступ к привычным онлайн-услугам и социально значимым сайтам даже в условиях вынужденных временных ограничений связи. Ведомство постоянно ведет работу по его расширению. В перечень уже включено более 500 российских сервисов.
