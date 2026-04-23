Калининградки выиграли бронзу чемпионата России по сквошу

Наши девушки в таких соревнованиях участвовали впервые.

Калининградки впервые приняли участие в командном чемпионате России по сквошу в Волгограде и сразу выиграли бронзу. Об успехе наших спортсменок сообщает пресс-служба областного минспорта.

Калининградки оказались единственной командой, сумевшей одержать победу над сборной Санкт-Петербурга, считавшейся главным фаворитом турнира. Весь состав женской команды нашего региона состоит из юных спортсменок, которым еще нет 15 лет.

Мужская сборная Калининградской области заняла 5 место.

В соревнованиях участвовали команды из девяти регионов: Санкт-Петербург, Челябинская, Нижегородская, Московская, Ленинградская, Волгоградская, Калининградская области, Краснодарский и Красноярский край.