Калининградки выиграли бронзу чемпионата России по сквошу

Калининградки впервые приняли участие в командном чемпионате России по сквошу в Волгограде и сразу выиграли бронзу. Об успехе наших спортсменок сообщает пресс-служба областного минспорта.
Калининградки оказались единственной командой, сумевшей одержать победу над сборной Санкт-Петербурга, считавшейся главным фаворитом турнира. Весь состав женской команды нашего региона состоит из юных спортсменок, которым еще нет 15 лет.
Мужская сборная Калининградской области заняла 5 место.
В соревнованиях участвовали команды из девяти регионов: Санкт-Петербург, Челябинская, Нижегородская, Московская, Ленинградская, Волгоградская, Калининградская области, Краснодарский и Красноярский край.