Из Башкирии стартуют прямые рейсы в Абхазию

Первый рейс планируется выполнить 6 мая из Абхазии в Башкирию, а уже с 7 мая ожидаются вылеты в обратном направлении.
Предварительно полеты будут совершаться один раз в неделю: по четвергам из Уфы и по средам в обратном направлении. Рейсы запланированы на комфортабельных самолётах.
«Благодаря запуску нового направления жители Башкирии смогут всего за 3,5 часа и с комфортом добираться до курортов Абхазии. Ранее это было возможно только с пересадкой на автобус в Сочи. Этот маршрут откроет также новые перспективы для развития экономических связей и бизнеса», — отметили в минтрансе региона.
Как ранее сообщал Башинформ, Башкирия получила благодарность за развитие российско-абхазских отношений.