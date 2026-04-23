Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Башкирии стартуют прямые рейсы в Абхазию

С 6 мая стартуют прямые авиарейсы между Уфой и Сухумом, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Источник: Башинформ

Первый рейс планируется выполнить 6 мая из Абхазии в Башкирию, а уже с 7 мая ожидаются вылеты в обратном направлении.

Предварительно полеты будут совершаться один раз в неделю: по четвергам из Уфы и по средам в обратном направлении. Рейсы запланированы на комфортабельных самолётах.

«Благодаря запуску нового направления жители Башкирии смогут всего за 3,5 часа и с комфортом добираться до курортов Абхазии. Ранее это было возможно только с пересадкой на автобус в Сочи. Этот маршрут откроет также новые перспективы для развития экономических связей и бизнеса», — отметили в минтрансе региона.

Как ранее сообщал Башинформ, Башкирия получила благодарность за развитие российско-абхазских отношений.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше