В Египте археологи нашли статую фараона Рамсеса II

Рамсес II — фараон Древнего Египта, третий по счету правитель из XIX династии. Он взошел на престол в возрасте 25 лет. Считается, что он правил в 1279−1213 годах до н.э. В годы правления Рамсеса II в Древнем Египте развернулось масштабное строительство, было возведено множество храмов, в том числе храмы в Абидосе, Фивах и Эдфу.