В Египте археологи нашли статую фараона Рамсеса II

Археологи обнаружили статую, предположительно, фараона Рамсеса II, во время раскопок в провинции Эш-Шаркия, сообщает пресс-служба Министерства туризма Египта.

Источник: РБК

Археологи обнаружили статую, предположительно, фараона Рамсеса II, во время раскопок в провинции Эш-Шаркия, сообщает пресс-служба Министерства туризма Египта.

Специалисты нашли артефакт на участке Телль-Фарун в районе Эль-Хусейнии. У статуи отсутствовала нижняя часть — ноги и основание. По данным археологов, она весит от 5 до 6 т, а ее длина составляет около 2,2 м.

«Она находится в плохом состоянии, оставшиеся части позволяют предположить, что статуя была частью триады», — говорится в сообщении.

Рамсес II — фараон Древнего Египта, третий по счету правитель из XIX династии. Он взошел на престол в возрасте 25 лет. Считается, что он правил в 1279−1213 годах до н.э. В годы правления Рамсеса II в Древнем Египте развернулось масштабное строительство, было возведено множество храмов, в том числе храмы в Абидосе, Фивах и Эдфу.

Глава сектора египетских древностей профессор Мохамед Абдель Бади предположил, что в античные времена статую перенесли из города Пер-Рамсес в Телль-Фарун для установки в одном из религиозных комплексов.

Специалисты перевезли статую в музейное хранилище, где ее подготовят к реставрации.

В 2024 году археологи нашли меч, принадлежавший фараону Рамсесу II. Раскопки проводились в одном из районов города Хош-Иса в мухафазе Бухейра. Ученые нашли там следы казарм и складов для оружия и продовольствия эпохи Нового царства (XVI—XI века до н.э.).

