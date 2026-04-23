Как работает ОМС для иностранцев

Если отказали в выдаче полиса, сначала следует уточнить причину отказа. Проблема может заключаться в отсутствии необходимого правового статуса или отсутствии нужного комплекта документов. При отсутствии документов следует собрать их и снова обратиться в страховую. При наличии оснований для страхования и всех нужных документов можно подать жалобу на отказ в выдаче полиса в территориальный фонд ОМС (ТФОМС) региона — лично, по почте, через сайт или по горячей линии. При необходимости — в Росздравнадзор или региональный минздрав.