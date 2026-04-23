Как работает ОМС для иностранцев

Обязательное медицинское страхование (ОМС) в России охватывает не только российских граждан — часть иностранцев тоже входит в систему. Доступ к нему зависит от правового статуса человека, разберем все по порядку.
Что такое ОМС для иностранных граждан и как оно работает.
Система обязательного медицинского страхования в России финансируется в том числе за счет страховых взносов, которые платят работодатели. Иностранцы включаются в нее не автоматически: полис ОМС для иностранных граждан выдается только тем, кто признается застрахованным лицом в соответствии с федеральным законом № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 года.
Иностранец, въехавший по туристической визе или находящийся в стране только по миграционной карте, застрахованным лицом не считается. Для него актуален полис добровольного медицинского страхования (ДМС).
Полис ОМС подтверждает право на медицинскую помощь в государственных учреждениях — поликлиниках, больницах, диагностических центрах. Без него получить плановую помощь на общих основаниях не выйдет.
Исключение одно: экстренная помощь при угрозе жизни оказывается, согласно закону, бесплатно и немедленно всем, независимо от наличия полиса, регистрации и гражданства.
Кто из иностранцев может получить полис ОМС.
По действующим правилам (ст. 10 федерального закона № 326-ФЗ), полис ОМС доступен следующим категориям иностранных граждан:
иностранцам с видом на жительство (ВНЖ);
иностранцам с разрешением на временное проживание (РВП);
лицам без гражданства;
беженцам.
Временно пребывающие в России и работающие по трудовому договору граждане из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) также могут получить полис ОМС и медпомощь, согласно Договору о Евразийском экономическом союзе.
Трудовые мигранты из других стран тоже могут оформить полис ОМС, но для этого работодатель должен уплачивать страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) пять лет.
Отдельный случай — дети-иностранцы. Для них полис можно оформить только после того, как будет урегулирован их личный правовой статус в России. Наличие ВНЖ, РВП и других документов у родителей ребенку автоматически права на полис не дает.
Какие услуги дает ОМС иностранцам.
Держатель полиса получает медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС на равных условиях с россиянами.
Базовая программа включает:
первичную медицинскую помощь, в том числе профилактическую;
скорую медицинскую помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами);
специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную.
Как получить полис ОМС иностранцу.
Порядок действий будет следующим.
Шаг 1. Необходимо убедиться в наличии права на ОМС.
Если статус подходит, можно двигаться дальше.
Шаг 2. Выбрать страховую компанию.
Можно обратиться в любую страховую медицинскую компанию, работающую в вашем регионе. Их список доступен на сайте ФОМС.
Шаг 3. Собрать документы.
Базовый набор для всех: заявление на оформление полиса, документ, удостоверяющий личность, СНИЛС (при наличии).
Дополнительно — в зависимости от статуса:
для постоянно проживающих — вид на жительство;
для временно проживающих — разрешение на временное проживание;
для беженцев — удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении соответствующего ходатайства;
для лиц без гражданства — временное удостоверение личности;
для работника из стран ЕАЭС — трудовой договор.
Шаг 4. Подать заявление.
Получить полис ОМС можно онлайн на «Госуслугах», через страховую компанию в своем регионе, лично через МФЦ. После подачи заявления выдают временный полис, основной документ можно получить через 30 дней.
Оформленный полис действует до конца календарного года (до 31 декабря), но не дольше срока действия документа, подтверждающего правовой статус иностранца: ВНЖ, РВП, трудового договора и т.д.
Как прикрепиться к поликлинике по ОМС.
Прикрепиться к поликлинике в рамках ОМС без действующего полиса прикрепление невозможно. С 1 сентября 2025 года вступил в силу приказ Минздрава, по которому все регионы обязаны обеспечить возможность онлайн-прикрепления через портал «Госуслуги» — без визита в регистратуру. Заявление, поданное через интернет, рассматривается в течение двух рабочих дней.
Для прикрепления иностранному гражданину понадобятся: паспорт, документ о правовом статусе (ВНЖ, РВП или удостоверение беженца), полис ОМС, СНИЛС (при наличии).
Менять поликлинику можно не чаще одного раза в год. Исключение — смена места жительства или пребывания, а также прекращение работы самой медорганизации. При подаче нового заявления открепление от прежнего учреждения происходит автоматически.
Что делать при отказе в полисе или медпомощи.
Существуют разные ситуации отказа в помощи в рамках ОМС и сценарии, что делать в таких случаях.
Если отказали в выдаче полиса, сначала следует уточнить причину отказа. Проблема может заключаться в отсутствии необходимого правового статуса или отсутствии нужного комплекта документов. При отсутствии документов следует собрать их и снова обратиться в страховую. При наличии оснований для страхования и всех нужных документов можно подать жалобу на отказ в выдаче полиса в территориальный фонд ОМС (ТФОМС) региона — лично, по почте, через сайт или по горячей линии. При необходимости — в Росздравнадзор или региональный минздрав.
Если отказали в прикреплении в поликлинике, то, возможно, в учреждении превышена численность прикрепленных пациентов или перегружены все терапевты. Получившему отказ также следует проверить, не прошло ли меньше года со дня последнего прикрепления и соответствует ли регион прикрепления региону проживания.
Отказ в оказании медпомощи и взимание платы за услуги, входящие в программу ОМС, при действующем полисе по закону считается нарушением.
Порядок действий в данном случае может быть следующим:
Обратиться к руководству медицинской организации (заведующему или главному врачу) с письменным заявлением.
Позвонить в свою страховую компанию — ее представитель обязан принять жалобу и помочь.
Направить жалобу в ТФОМС, при необходимости — в Росздравнадзор или региональный минздрав.
Если медорганизация или органы госконтроля не помогли, можно обратиться в суд.