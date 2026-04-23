Из Калининграда вылетел первый рейс в Ереван

В четверг, 23 апреля, из аэропорта «Храброво» вылетел первый рейс в Ереван. До этого самолёт авиакомпании «Ширак Авиа» привёз пассажиров из столицы Армении.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в турагентстве «Турне-Транс Трэвел», пока направление не пользуется большой популярностью. Во многом это связано с высокой стоимостью полётов.
«Спрашивают достаточно активно. Цена всё-таки высокая, поэтому покупают меньше. Вчера вот у нас женщина брала, вышло больше 28 тысяч в одну сторону», — отметили в агентстве.
Рейсы собираются выполнять с 23 апреля по 24 сентября. Перелёты запланированы каждый четверг. Их будут осуществлять на самолётах Boeing 737−800. Время в пути из Калининграда в Ереван составит пять часов 20 минут. Средняя стоимость билетов — от 22 тысяч рублей в одну сторону с ручной кладью и багажом до 25 килограммов.