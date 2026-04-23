Кирилла Лазорина не избрали президентом Федеральной нотариальной палаты

На пост главы ФНП претендовали три кандидата.

Источник: Живем в Нижнем

Президент Нижегородской областной нотариальной палаты, зампред Гордумы Нижнего Новгорода Кирилл Лазорин проиграл на выборах президента Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Итоги голосования сообщили представители организации.

На пост главы ФНП претендовали три кандидата. Подавляющим большинством голосов победу одержала вице-президент палаты Александра Игнатенко. Она работает в организации с 1994 года.

Ранее мы рассказывали о лишении статуса нотариуса Татьяны Егоровой. Женщина заявляла, что у нее был конфликт с Кириллом Лазориным.