Волгоградские школьники побывали на экскурсии в моторвагонном депо

Старшеклассникам показали производственные участки депо и подробно рассказали, как готовят машинистов электропоездов.

Ученики средней школы № 33 Дзержинского района Волгограда побывали в моторвагонном депо. Экскурсия состоялась в рамках профориентационного проекта «Депо профессий».

Организаторами мероприятия выступили специалисты предприятия и пригородной компании «Волгоградтранспригород». Их целью было — помочь подросткам с выбором будущей специальности.

Старшеклассникам показали производственные участки депо и подробно рассказали, как готовят машинистов электропоездов. Ребята осмотрели цех, где ремонтируют пригородный подвижной состав, узнали об истории железнодорожного транспорта в Волгоградской области.

В завершение встречи все желающие смогли попробовать себя в роли машиниста — совершить пробную поездку на учебном тренажёре. Также для школьников провели викторину на знание правил безопасного поведения вблизи железнодорожных путей.