Сбер пытается обанкротить владельца воронежской «Диагонали» Владимира Прохорова

По первому иску на 2 млрд руб., поданному в феврале, ответчиками выступают головное юрлицо группы ООО «Диагональ групп» Владимира Прохорова, ООО «Уральская нефтехимическая компания» Константина Пекушева, ООО «НТК плюс» Петра Битюцкого, ООО «Вектор-В» Карима Шерифова и Дмитрия Маринюка, ООО «Веста-Москва» Константина Жукова, ООО «Некс» Дениса Соболева, ООО «Стройкапитал» Артура Черных, ООО «Олимпойл» Евгения Русанова, ООО «Квадрум» и ООО «Кэп» Олега Соболева. Второе заявление на 559,2 млн руб. подано к ООО «Премиум» Ярослава Мещерякова, ООО «Нефтересурс» Александра Мещерякова, ООО «Латненское месторождение сортовых глин» Евгения Бобрешова и ООО «Фаворит-В» Сергея Медведева. Третий иск на 2,2 млрд руб. предъявлен к ООО «Аргилла» Константина Жукова. Судебные заседания по этим трем делам назначены на 17 июня. По четвертому иску на 3,7 млрд руб. ответчиком является ООО «Химпром» (до 2018 года — ООО «Диагональ») Олега Соболева. Заседание по этому делу назначено на 29 апреля.