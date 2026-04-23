Пожароопасный сезон начинается в лесах Нижегородской области с 24 апреля

В лесах южной части Нижегородской области с 24 апреля официально стартует пожароопасный сезон. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
«В регионе, несмотря на погодные условия, согласно плановому графику начинается пожароопасный сезон. Как и всегда, в разных частях региона — на севере и юге — он стартует в различные даты. В этот период весь личный состав министерства и подведомственных учреждений мобилизуется и переходит на усиленный режим работы. Особое внимание уделяется дежурствам, которые будут организованы на всех 43 лесопожарных станциях региона. Все силы и средства пожаротушения приведены в состояние полной готовности. В регионе предпринимаются все возможные меры, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность своих лесов в этот ответственный период», — сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Начало пожароопасного сезона в этом году стартует по югу области в 20-ти районных/межрайонных лесничествах с 24 апреля, по северу области, еще в 15 лесничествах — с 30 апреля.
С 24 апреля — на территории земель лесного фонда Арзамасского, Балахнинского, Богородского, Бутурлинского, Вачского, Вознесенского, Выксунского, Дальнеконстантиновского, Кстовского, Кулебакского, Лысковского, Мухтоловского, Навашинского, Павловского, Первомайского, Починковского, Разинского, Сергачского, Сосновского, Шатковского районных/межрайонных лесничеств. С 30 апреля — на территории земель лесного фонда Борского, Варнавинского, Ветлужского, Воскресенского, Городецкого, Ковернинского, Краснобаковского, Михайловского, Пижемского, Семеновского, Сокольского, Тонкинского, Уренского, Шахунского, Шарангского районных/межрайонных лесничеств.
«В 2025 году свою эффективность доказала система видеомониторинга, позволив обнаружить 76% всех лесных пожаров на ранних стадиях. Этот результат стал возможен благодаря современному оборудованию, которое своевременно выявляет потенциальные очаги возгораний и значительно сокращает время реагирования. В текущем году планируется существенное расширение сети стационарных пунктов наблюдения. Если в прошлом году их было 121, то уже в этом сезоне их количество увеличится до 205, что позволит охватить еще больше территорий наблюдения и сделать систему обнаружения возгораний максимально эффективной», — добавил Роман Воробьев.
Кроме того, в текущем году впервые для охраны лесов от пожаров будут задействованы группы беспилотной авиации на базе трех комплексов управления беспилотниками дальнего радиуса действия.
В ведомстве подчеркнули, что повышение эффективности мероприятий по охране лесов от пожаров является одним из основных направлений федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».
В региональном Минлесхозе отметили, что в период пожароопасного сезона граждане, юридические лица и другие лесопользователи должны строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением правительства РФ от 7 октября 2020 г. № 1614. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 400 тысяч рублей (ст. 8.32 КоАП РФ).
За уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем и другими источниками повышенной опасности также предусмотрена уголовная ответственность (по ст. 261 УК РФ).
Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области призывает всех граждан неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности, оперативно сообщать обо всех фактах возгорания в лесу и на прилегающих территориях, а также об иных нарушениях в лесах по телефонам прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100 94 00 и региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (831) 430 01 23. Телефоны работают круглосуточно.