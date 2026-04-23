Пожароопасный сезон начинается в лесах Нижегородской области с 24 апреля

«В регионе, несмотря на погодные условия, согласно плановому графику начинается пожароопасный сезон. Как и всегда, в разных частях региона — на севере и юге — он стартует в различные даты. В этот период весь личный состав министерства и подведомственных учреждений мобилизуется и переходит на усиленный режим работы. Особое внимание уделяется дежурствам, которые будут организованы на всех 43 лесопожарных станциях региона. Все силы и средства пожаротушения приведены в состояние полной готовности. В регионе предпринимаются все возможные меры, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность своих лесов в этот ответственный период», — сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.