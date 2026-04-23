Дороги к свету: как Волгоград развивает общественный транспорт и новые технологии

В ходе поездки делегация ВЭБ.РФ побывает на заводе «Волгабас» в Волжском — одном из технологических лидеров российского автобусостроения. Здесь впервые в стране были выпущены полунизкопольный и низкопольный автобусы — с уменьшенной высотой пола для удобства посадки, в том числе маломобильных пассажиров; первый российский электробус с глубокой ночной зарядкой (автономный ход до 250 км) и самый вместительный автобус России. За время работы волгоградской площадки произведено около 11 тысяч машин, которые сегодня эксплуатируются в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Новокузнецке, Астрахани, Улан-Удэ и десятках других городов страны.