Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси мать пяти детей два года ухаживала за инвалидом, а потом убила его

В Мозыре женщина два года ухаживала за инвалидом, пока не убила его во время ссоры.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Мозыря два года ухаживала за инвалидом, а потом убила его во врем ссоры, сообщили в прокуратуре Гомельской области.

На скамье подсудимых оказалась 33-летняя жительница Мозыря, обвиняемая в убийстве инвалида с особой жестокостью.

Правоохранители установили, что дома у обвиняемой около двух лет проживал инвалид второй группы с частично ампутированными ногами. Мужчина не мог самостоятельно покидать квартиру, и его банковская карта находилась у горожанки. Женщина покупала для подопечного все необходимое и заботилась о нем.

Однако утром 19 июля 2025 года между ними внезапно произошла ссора и пьяная обвиняемая нанесла мужчине с особой жестокостью не менее 13 ударов ножом по различным частям тела. Мужчина умер от массивной кровопотери.

Также известно, что у обвиняемой женщины на иждивении находились пятеро маленьких детей, которые сейчас живут с отцом. Мозырянка с синдромом зависимости от алкоголя состояла на учете у нарколога. В суде она частично признала свою вину.

Суд признал ее виновной и приговорил к 18 годам исправительной колонии в условиях общего режима. Также ее будут принудительно лечить от алкоголизма. Также в пользу сестры погибшего мужчины взыскали с обвиняемой компенсацию морального вреда — 5000 белорусских рублей.

Приговор еще может быть обжалован.

