В Омске снова заработал музыкальный переход на Ленина

Сейчас, пока погода ещё нестабильна, он будет работать в тестовом режиме.

Источник: социальные сети мэра Сергея Шелеста

В Омске вновь заработал музыкальный пешеходный переход на улице Ленина. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Сергей Шелест.

Градоначальник отметил, что после зимнего перерыва специалисты провели техобслуживание: обновили покрытие ступеней, проверили подсветку и звуковое оборудование. Сейчас, пока погода ещё нестабильна, переход будет работать в тестовом режиме.

«Напомню, в клавиши пианино ступени подземки превратили почти три года назад. За это время они стали одной из достопримечательностей центральной части города», — добавил Шелест.