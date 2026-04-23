41 тонну пера и пуха экспортировали с Дона в Китай. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.
С 13 по 17 апреля 2026 года из Ростовской области в Китай была отправлена партия продукции.
Перед отправкой она прошла лабораторный контроль в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». По результатам исследований товар признан безопасным и соответствующим требованиям страны‑импортёра.
В ходе проверки не выявлено нарушений в части законности происхождения продукции. Разрешение на экспорт выдано в системе «Аргус».