41 тонну пера и пуха экспортировали с Дона в Китай

Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.

41 тонну пера и пуха экспортировали с Дона в Китай. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.

С 13 по 17 апреля 2026 года из Ростовской области в Китай была отправлена партия продукции.

Перед отправкой она прошла лабораторный контроль в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». По результатам исследований товар признан безопасным и соответствующим требованиям страны‑импортёра.

В ходе проверки не выявлено нарушений в части законности происхождения продукции. Разрешение на экспорт выдано в системе «Аргус».