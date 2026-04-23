Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье увеличили список субсидируемых авиарейсов на 2027−2028 годы

Для каждого маршрута власти определили количество рейсов в год.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае утвердили новый перечень авиамаршрутов, которые будут получать господдержку в 2027—2028 годах. Об этом пишет «Business Class».

В обновлённый список вошли 18 направлений. Среди них появились пять новых маршрутов: Владикавказ, Волгоград, Нижний Новгород, Новый Уренгой и Тюмень. При этом направление в Сухум, которое субсидируется в 2026 году, из программы исключили.

Большинство ранее действовавших рейсов сохранили. В перечне остались такие направления, как Горно-Алтайск, Казань, Калининград, Когалым, Махачкала, Минеральные Воды, Минск, Нижневартовск, Новосибирск, Самара, Сургут, Усинск и Ярославль.

Для каждого маршрута власти определили количество рейсов в год и максимальный размер субсидий. На внутренних линиях поддержка варьируется от 46 тысяч рублей за перелёт (например, Пермь — Казань) до 786 тысяч рублей (Пермь — Горно-Алтайск) в одну сторону. Международное направление Пермь — Минск субсидируется в размере до 1 млн рублей за рейс туда и обратно.

