В Самарской области детский сад № 210 присоединят к школе № 146

В Самаре приняли решение о реорганизации двух образовательных учреждений в поселке Прибрежный. Детский сад № 210 присоединят к школе № 146. Об этом сообщается в постановлении администрации Самары.
«Причина реорганизации — необходимость оптимизации системы муниципальных учреждений. Цель — совершенствование внутренней структуры учреждений образования, оптимизация расходов на их содержание и более эффективное использование ресурсов», — говорится в документе.
После присоединения школа № 146 продолжит работу по прежнему адресу: поселок Прибрежный, улица Звездная, 13. К ней переходят все права и обязанности детского сада. Директору школы поручено в течение трех дней уведомить регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации. Основные цели деятельности учреждений сохраняются.