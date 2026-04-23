Тайны «Коммерсанта»: Александр Петров представил нижегородцам фильм про эпоху перемен

На экраны выходит криминальная драма о «лихих 90‑х» — фильм «Коммерсант» (18+). За неделю до общероссийской премьеры исполнитель главной роли Александр Петров представил картину в Нижнем Новгороде. На встрече с поклонниками артист рассказал о съёмках, философии картины и своём детстве в 90‑е.
Портрет эпохи.
«Коммерсант» — экранизация автобиографического романа журналиста и писателя Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет».
События фильма разворачиваются в Москве 1996 года. У молодого банкира Андрея — его и сыграл Александр Петров — есть всё: роскошная квартира, машина, семья, перспективы, но, поддавшись на уговоры друга, он ввязывается в сомнительную сделку, которая оборачивается многомиллиардной аферой. Вместо вожделенных Мальдив и яхт герой оказывается в переполненной камере «Матросской тишины» и открывает для себя другую реальность, где привычные правила не работают. И герою приходится пройти сложный путь к самому себе и новой жизни.
На экране — стихийные рынки с челночниками, подпольные банки, бордели, воротилы «с самого верха», аферы и детально воссозданная атмосфера камеры, где в ожидании суда годами живут почти полторы сотни человек.
«В кадре 80%, если не 90%, людей массовки с опытом отсидки», — поделился Александр Петров, рассказывая о съёмках.
Актёр признался, что для него этот фильм — возможность объяснить современному зрителю, что на самом деле происходило в 90‑е.
«Чтобы нынешнее поколение посмотрело на те годы, нужен новый взгляд. Сегодня эта тема стала интересной зрителям, потому что в 90‑х есть та самая острота, в которой сейчас нуждаются кинематографисты. Люди хотят смотреть острое кино с острой проблематикой, а в 90‑х было много сломанных судеб и интересных историй», — отметил актёр.
Сохранить себя.
Авторы фильма — дебютанты, молодые режиссёры и сценаристы братья Фёдор и Никита Кравчуки. Александр рассказал, что сразу же заинтересовался их сценарием.
«Они без пиетета относятся к этому времени и совершенно по-новому на это смотрят. В итоге получилось очень современное кино, рассказанное современным наглым языком, что даст зрителю возможность посмотреть по-другому на 90‑е», — объяснил артист.
Самому артисту в девяностые было 6−7 лет.
«И это не воспоминания, а понимание времени на каком-то чувственном уровне, — рассказал Александр Петров. — У нас была абсолютно обычная семья: папа — электрик, мама — медик, а бабушка много лет отработала на заводе и была первая в списке на получение “восьмёрки” — одна из немногих в городе. В этой “восьмёрке”, которую бабушка отдала папе, я вырос. До сих пор помню даже запах этой машины и то, как у папы много раз пытались её угнать, выкупить, обменять. Таких историй я знаю много, но 90‑е больше представляю по рассказам и книгам. Одна из этих книг — книга Андрея Рубанова “Сажайте, и вырастет”.
По словам актёра, для него главным было показать не ужасы девяностых, а то, как человек, совершивший ошибку в жизни, что привела его на самое дно, находит в себе силы остаться человеком.
«Андрей Рубанов написал очень христианскую историю. Там много того, что рассказывает о религии и вере в Бога, — сказал артист. — И книга, как и наш фильм, отвечает на вопрос: как сохранить себя, как понять, как простить».
Увидеть фильм в кинотеатрах страны можно с 23 апреля.
