Выставка нижегородских художников «Время солнечных бликов» открылась в Москве

Вчера, 22 апреля, в Доме Нижегородской области в Москве прошло открытие выставки восьми нижегородских художников «Время солнечных бликов» (6+). Организаторами проекта стали Представительство Правительства Нижегородской области при Правительстве РФ, Фонд культурных инициатив и исторического наследия Нижегородской области «Бетанкур» и НРОО «Русское искусство».
На выставке «Время солнечных бликов» представили картины Ирины Гришиной, Галины Каковкиной, Сергея Ледкова, Владимира Логинова, Алекса-Леона Мазанова, Тимофея Малярова, Валерии Надеждиной и Наталии Панковой. Все художники работают в разной технике, однако произведения объединяют общие темы — возрождение и радость.
Помимо знакомства зрителей с современным нижегородским искусством, задачей проекта стало создание пространства тепла и позитива. Открыл выставку заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов, а с приветственным словом выступили генеральный директор Фонда культурных проектов и исторического наследия Нижегородской области «Бетанкур» Андрей Солонович и куратор выставки Наталия Панкова.
«Нижегородская область — это регион с сильной культурной традицией и живой современной творческой энергией. Сегодня мы видим, как художники по-разному говорят о мире, но делают это через общее чувство света, цвета и внутреннего состояния. Такие проекты важны, потому что они формируют образ региона как территории смыслов, творчества и открытого взгляда в будущее», — отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов.
Выставку можно посетить до 22 мая.
