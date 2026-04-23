В расширенный «белый список» добавили сайты клиник, каршеринга и «Рувики»

Минцифры обновило перечень сайтов и сервисов, к которым можно получить доступ без использования мобильного интернета. Как сообщает «Российская газета», в новую редакцию списка вошли ресурсы из различных сфер деятельности, включая волонтёрские организации, медицинские учреждения, образовательные платформы, государственные органы и другие важные сервисы.
В обновлённый «белый список» попали:
поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»,
волонтёрская платформа Dobro.ru,
Общероссийский народный фронт,
Российское общество «Знание»,
сети клиник «Медси» и «Мать и дитя»,
интернет-энциклопедия «Рувики»,
Роскачество,
АО «ГЛОНАСС»,
гипермаркеты «Лента» и «Окей»,
служба доставки «Достависта»,
сеть ресторанов быстрого питания «Додо Пицца»,
каршеринговые компании «Делимобиль» и «Белкакар»,
онлайн-кинотеатр Premier, а также операторы связи «ВТБ Мобайл» и Next mobile,
телеканалы 360°, «Дума ТВ» и Соловьёв Live,
онлайн-СМИ Sport24,
IT-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов» и платформа HRlink.
Также в «белый список» были добавлены ресурсы, предложенные федеральными и региональными органами власти. Эти сайты и сервисы признаны важными для обеспечения доступа к ключевым услугам в условиях ограничений связи.
Минцифры подчёркивает, что «белый список» позволяет пользователям продолжать пользоваться привычными онлайн-сервисами даже при временных ограничениях на доступ к интернету. Ведомство продолжает работу над расширением списка, чтобы обеспечить доступ к максимальному числу полезных ресурсов.
Для включения в «белый список» сервис должен соответствовать ряду требований, включая размещение всех вычислительных мощностей на территории России. Также важно, чтобы ресурс был признан значимым для пользователей и отвечал требованиям безопасности.
Напомним, что «белый список» был создан Минцифры РФ совместно с операторами связи для обеспечения доступа граждан к мобильному интернету на случай введения ограничений, связанных с вопросами безопасности. Доступ к сайтам не требует дополнительной идентификации или прохождения процедур подтверждения личности. Пользователям достаточно просто перейти на сайт или открыть сервис, чтобы воспользоваться его функциями в обычном режиме.
Ранее в «белый список» внесли сервисы «Госуслуг», сервисы для оплаты проезда в транспорте, «ВКонтакте», «Oдноклассники», Mail.ru, MAX, ряд сайтов СМИ, Госдумы, министерств, банки, службы доставки и многое другое. В Госдуме заявили, что в перечень внесут до 99% всех повседневных ресурсов.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, нижегородцам стала доступна возможность поиска ближайших точек общественного Wi-Fi с помощью нового чат-бота «Публичные точки WiFi Нижегородской области» в мессенджере МАХ.