Владимир Галузин: «Торпедо» не хватило уверенности в обороне против «Металлурга»

Владимир Галузин, бывший нападающий «Торпедо», поделился с Metaratings.ru своими мыслями о причинах поражения нижегородского клуба в четвертьфинале Кубка Гагарина и оценил перспективы команды на будущее.
Он отметил, что «Металлург» заслуженно считается одним из фаворитов Кубка Гагарина. А «Торпедо» не смогло продемонстрировать стабильную и уверенную игру в обороне. Однако стоит отметить, что команда постоянно развивалась и менялась в течение сезона.
«Предсезонка у нижегородцев не удалась. Но не нужно забывать, что после смены главного тренера команда всегда меняется и адаптируется к новым условиям. Костяк хоккеистов остался, но новому тренерскому штабу всегда нужно потратить время и привить свою хоккейную философию», — сказал Галузин.
При этом он добавил, что по ходу регулярного чемпионата «Торпедо» показывало прогресс, прибавляя и прибавляя. После Матча всех звёзд команда столкнулась с временным спадом, но в целом сезон прошёл успешно.
«Но в целом по сезону “Торпедо” прошло ровно. Клубу нужно сделать правильные выводы, укрепить отдельные позиции и идти дальше. Тогда мы сможем увидеть другой результат и более уверенную игру», — заключил Галузин.
В регулярном чемпионате FONBET КХЛ «Торпедо» заняло шестое место на Западе, набрав 81 очко. В ⅛ финала Кубка Гагарина нижегородцы обыграли «Северсталь» со счётом 4−1, но в четвертьфинале уступили «Металлургу» с результатом 1−4. Стоит отметить, что в топ‑8 чемпионата КХЛ она пробилась лишь третий раз в истории.