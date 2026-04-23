Нижегородцам напомнили о моде и символах 90‑х

Видеокассеты. В начале 90-х по всей стране работали пункты проката видеокассет. Можно было взять такую с любимым фильмом на пару дней и наслаждаться просмотром дома. Со временем кассеты стали доступными. Их покупали, хранили на полках, часто в алфавитном порядке. На те, что уже надоели, записывали другие фильмы. Впоследствии многие точно не знали, что же у них на кассете — можно было начать смотреть фильм с Арнольдом Шварценеггером, а закончить просмотром «Любовь и голуби», на который наложили голливудский боевик.