Нижегородцам напомнили о моде и символах 90‑х

Есть предметы, продукты, техника, которые навсегда будут ассоциироваться с 90-ми. Кажется, их ни с чем не спутать, а воспоминания о них с каждым годом заставляют всё больше ностальгировать по этому беспокойному времени перемен.
В середине 90-х рынок одежды начал массово заполняться товарами из Китая, Польши, Турции, ОАЭ и Греции. Везли всё — от колготок до дублёнок. Но поскольку денег у людей особо не было, продавцы рассчитывали на массового потребителя. Тут уж было не до эксклюзива.
Считается, что тогда одевались кто во что горазд. Отчасти так оно и было. Время тотального дефицита осталось позади, на вещевых рынках появлялась смелая, яркая, необычная одежда. Всё это казалось новым, а значит модным.
Яркая примета того времени — лосины. Кажется, их носили все: стройные и не очень, молодые и постарше, высокие и низкие. Особо в почёте были кислотные цвета.
Таких же оттенков продавали жатые куртки и плащи. Люди хотели выделиться из толпы, сделать сложное время немного веселее.
Ещё больше ценились кожаные куртки, плащи и юбки. Самый шик — куртка-косуха. Если денег не хватало, то вместо дорогой турецкой можно было приобрести аналог из китайского кожзама.
А ещё все облачались в джинсовки. Времена, когда такой товар можно было купить только в магазинах «Берёзка» за чеки или у фарцовщиков, сменились доступностью и выбором. И пусть не всегда эти вещи были качественными, чаще предлагалась палёнка, но зато можно было купить джинсовые юбки, штаны, ветровки, сарафаны, жилеты. Самыми модными, конечно, считались «варёнки», которые все называли «Мальвины» — по лейблу Mawin.
Мужчины поголовно носили свитера Boys с орнаментом и спортивные костюмы. В последних школьники даже ходили на уроки, ведь форму уже отменили. Такие костюмы отличали яркие цвета, широкие полосы и крупная надпись бренда.
Богатые дяденьки надели малиновые пиджаки — верный признак «новых русских». К ним прилагались чёрные брюки, остроносые ботинки и внушительных размеров золотая цепь.
Женщины носили пиджаки, блузки, кофты из ангоры с широкими плечами. Для этого даже специально приобретали подплечники.
На рынках появились настоящие турецкие дублёнки. Впрочем, большинству они были не по карману, а потрогать это чудо хотелось. Чтобы не портили замшу, продавцы вешали таблички «Руками не трогать».
Удивляли и головные уборы. Летом носили банданы, в более прохладное время — капоры, а зимой писком моды стали норковые шапки-кубанки. Чтобы их не срывали воришки, к шапкам пришивали резинки и надевали их на плечи.
Кому-то может показаться, что всё это было полной безвкусицей, но модники 90-х чувствовали себя экстравагантными и стильными. Они пробовали и искали свой неповторимый стиль. К тому же мода циклична. И вот уже тренды 90-х — неоновые цвета, облегающие футболки, варёные джинсы, туфли-мыльницы и кожаные жакеты — возвращаются.
Какими были культовые символы 90-х.
Пейджеры. Маленькая чёрная коробочка в 90-е казалась просто чудом техники. Чтобы отправить сообщение, нужно было позвонить оператору, продиктовать текст и назвать номер получателя. Оператор вводил сообщение в систему, которая транслировала его по радиоканалу на определённой частоте.
Мы считаем, что пейджер появился в 90-е, но это не так. Первые упоминания о системах радиовызова в СССР относятся ещё к 1960-м. Пользовались ими преимущественно спецслужбы. В начале 90-х благодаря рыночным реформам стали работать компании, получившие лицензии на предоставление услуг пейджинговой связи. Тогда такая штучка стоила дорого, как и абонентская плата.
Жвачки с вкладышами. Все дети 90-х помнят, как важно было аккуратно открыть жвачку и вытащить заветный вкладыш. Это была просто картинка, но их собирали, коллекционировали, обменивали. Удивительно, но многие сегодня ностальгируют по этим вкладышам и готовы заплатить тысячи руб-лей за картинки из детства. Те, кто сохранил коллекции, знают об этом и успешно их продают на сайтах бесплатных объявлений.
Клетчатые сумки. Людей с клетчатыми сумками, из которых заполнялись прилавки в «лихие 90-е», называли челноками. Сумки были удобны из-за своей вместительности, к тому же они не промокали, стоили дёшево, отличались лёгкостью и невероятной прочностью. В них уверенно загружали по 20−30 килограммов, а то и больше — выдерживали без проблем. В народе такие сумки, набитые товаром, называли баулами.
Видеокассеты. В начале 90-х по всей стране работали пункты проката видеокассет. Можно было взять такую с любимым фильмом на пару дней и наслаждаться просмотром дома. Со временем кассеты стали доступными. Их покупали, хранили на полках, часто в алфавитном порядке. На те, что уже надоели, записывали другие фильмы. Впоследствии многие точно не знали, что же у них на кассете — можно было начать смотреть фильм с Арнольдом Шварценеггером, а закончить просмотром «Любовь и голуби», на который наложили голливудский боевик.
Лимонад в пакете. Это были «Юппи», «Инвайт» и ещё что-то подобное. Порошок достаточно было растворить в стакане воды, и получался готовый лимонад.
«Полароид». Это казалось невероятным: одно нажатие — и вот уже через пару секунд фото в руках. Не надо покупать плёнку, проявлять её, печатать снимки. Здесь всё и сразу. Фотография, конечно, получалась дороже. Да и качество было спорным. Но кто же об этом тогда думал. Мгновенный результат впечатлял, удивлял и радовал.
