Воронежская область направила более 3,7 млрд рублей на здравоохранение в 2025 году

Власти Воронежской области подвели итоги реализации национальных проектов в сфере здравоохранения за 2025 год. Соответствующий доклад был представлен на заседании регионального правительства под председательством губернатора Александра Гусева 22 апреля.
Как сообщил министр здравоохранения Игорь Банин, в регионе реализуется 11 проектов в рамках нацпроектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Финансирование последнего в 2025 году превысило 3,7 миллиарда рублей. Деньги направлялись на развитие высокотехнологичной медицинской помощи, закупку оборудования для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также модернизацию первичного звена.
По итогам года ожидаемая продолжительность жизни в регионе увеличилась почти на два года по сравнению с 2024 годом. Кроме того, зафиксировано снижение смертности среди трудоспособного населения — на 51,6 случая на 100 тысяч человек.
Значительная часть инвестиций пришлась на модернизацию первичного звена здравоохранения. В проекте приняли участие 44 медицинские организации. За год закуплено 65 автомобилей и 218 единиц медицинского оборудования, проведен капитальный ремонт 21 объекта и создано 28 новых медучреждений. Доступность первичной медико-санитарной помощи выросла на 7,1 процента.
В числе завершенных объектов — детские поликлиники в Острогожске, Новохоперске и Боброве, а также поликлиника № 22 в Воронеже. С использованием модульных технологий построены 16 врачебных амбулаторий, восемь фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиника Поворинской районной больницы в селе Пески.
Дополнительные инвестиции направлялись на медицинскую реабилитацию: закуплено 163 единицы оборудования, в том числе для восстановления участников СВО. Еще 142 единицы оборудования приобретены для центров здоровья в рамках проекта «Здоровье для каждого».
В 2026 году финансирование нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» составит более 2,3 миллиарда рублей. Несмотря на сокращение федеральных средств по отдельным направлениям, регион сохраняет приоритет на развитие первичного звена, экстренной помощи и онкологической службы.
Отдельно отмечена положительная динамика в кадровом обеспечении отрасли. По словам депутата облдумы и ректора медуниверситета Ивана Мошурова, в регионе снижается отток медицинских специалистов и растет число выпускников, остающихся работать в системе здравоохранения. Этому способствует расширение целевого набора: с 2023 года квота увеличена со 100 до 150 мест. Сейчас по целевым договорам обучаются 670 студентов и 440 ординаторов, при этом доля выполняющих обязательства по трудоустройству достигает 88−91 процента.
Александр Гусев акцентировал внимание на необходимости повышения качества управления строительными проектами в здравоохранении. Он подчеркнул важность типовых решений, своевременной подготовки проектной документации и жесткого контроля за подрядчиками.
— Если подрядчик не справляется, необходимо усиливать взаимодействие и требовать выполнения обязательств. Нам нужно менять подходы: использовать типовые проекты, заранее готовить документацию и заключать контракты до начала строительного цикла, — отметил глава региона.