Проекты из Самарской области стали призерами премии «Маршрут построен»

Церемония награждения национальной туристической премии «Маршрут построен», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», прошла в Москве. Два проекта из Самарской области вошли в число призеров премии, сообщили в министерстве туризма региона.
На торжественное мероприятие в столицу приехали лучшие представители туристической отрасли со всей страны. Выбирали их в течение нескольких месяцев сами российские туристы и экспертное жюри.
По итогам премии Самарская область стала призером в двух номинациях. В частности, в номинации «Семейный и образовательный туризм» награду получила игровая экскурсия «Пернатая мафия», которая знакомит с птицами региона. Семейная экскурсия проходит в парках и скверах Самары.
В то же время в номинации «Агротуризм» призером стала улиточная ферма «Потаповское подворье». Гостям показывают полный цикл разведения улиток: от сбора икры до урожая, рассказывают историю появления улитки в кулинарии и делятся секретами правильного приготовления.
