За 3 месяца меры соцподдержки помогли 36,3 тыс. многодетных семей Кузбасса

Выплаты они получают независимо от размера дохода.

Мерами социальной поддержки по нацпроекту «Семья» за первые три месяца 2026 года воспользовались 36,3 тыс. многодетных семей в Кузбассе, сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.

Многодетным семьям доступны такие меры поддержки, как ежемесячная денежная выплата, право на бесплатное посещение государственных музеев, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и многие другие. Социальная помощь предоставляется независимо от дохода семьи.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.