За 3 месяца меры соцподдержки помогли 36,3 тыс. многодетных семей Кузбасса

Мерами социальной поддержки по нацпроекту «Семья» за первые три месяца 2026 года воспользовались 36,3 тыс. многодетных семей в Кузбассе, сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.
Многодетным семьям доступны такие меры поддержки, как ежемесячная денежная выплата, право на бесплатное посещение государственных музеев, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и многие другие. Социальная помощь предоставляется независимо от дохода семьи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.