В рейтинг Forbes попали три донских миллиардера

В рейтинге 88 строчку заняли Иван Саввиди и семья с состоянием $1,7 млрд. Господин Саввиди является основателем Agrocom Group, которая в марте 2018 года продала «Донской табак» компании Japan Tobacco за $1,6 млрд. Также через свою греческую компанию Dimetra бизнесмен владеет долей в футбольном клубе «ПАОК» в Салониках, где также управляет портом. Состояния Ивана Саввиди выросло на $100 млн в 2026 году.