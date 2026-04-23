Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ИИ без гонки: почему России не нужно быть первой в рейтингах

«Таманцев. В итоге» — где проходит реальная граница развития ИИ в России: догонять лидеров или делать ставку на эффективность и внедрение — и что это значит для бизнеса и образования.

Михаил Гордин, ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана, и Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования имени В. П. Иванникова Российской академии наук, в эфире радио РБК обсуждают, как меняется логика развития искусственного интеллекта. Ключевой вопрос — не место в глобальных рейтингах, а способность решать прикладные задачи и повышать производительность. По их оценке, Россия сохраняет конкурентные позиции за счет сильной математики, научных школ и внедрения технологий, несмотря на отставание в микроэлектронике и объеме инвестиций.

Фокус смещается от гонки за универсальными моделями к развитию специализированных решений и инфраструктуры, где важнее эффективность использования ресурсов и доступ к данным. Среди ключевых ограничений — вычислительные мощности, энергетика и дефицит специалистов нового типа: системных архитекторов, способных управлять сложными ИИ-системами. Образование при этом должно сохранять фундаментальность, а ИИ рассматривается как инструмент, усиливающий человека, а не заменяющий его.