ИИ без гонки: почему России не нужно быть первой в рейтингах

Михаил Гордин, ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана, и Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования имени В. П. Иванникова Российской академии наук, в эфире радио РБК обсуждают, как меняется логика развития искусственного интеллекта. Ключевой вопрос — не место в глобальных рейтингах, а способность решать прикладные задачи и повышать производительность. По их оценке, Россия сохраняет конкурентные позиции за счет сильной математики, научных школ и внедрения технологий, несмотря на отставание в микроэлектронике и объеме инвестиций.