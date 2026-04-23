Сергей Брин приобрел фонд, специализирующийся на исследованиях мозга

Семейный офис сооснователя Google Сергея Брина Bayshore Global Management поглотил венчурный фонд Nexus NeuroTech Ventures, специализирующийся на исследованиях мозга, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Агентство пишет, что компания Брина поглотила Nexus NeuroTech Ventures и взяла на себя инвестиции фонда. По данным Bloomberg, Nexus управлял активами на сумму более $200 млн.
«В связи с недавним приобретением компания Nexus NeuroTech Ventures прекращает свою деятельность», — написал в LinkedIn Джорди Паррамон, занимавший пост гендиректора фирмы.
Он отметил, что за время своей работы 15 компаний Nexus помогли более 200 тыс. человек.
В результате организационных изменений активы фонда оказались в руках Брина, который, по данным Forbes, занимает третью строчку рейтинга миллиардеров с состоянием $237 млрд.
Издание отмечает, что Брин десятилетиями финансировал исследования в области нейробиологии, включая исследования аутизма, болезни Паркинсона и биполярного расстройства. У матери бизнесмена была болезнь Паркинсона, и сам Брин заявлял, что из-за генетической предрасположенности у него повышен риск развития этого заболевания. В ноябре прошлого года он подарил акции на $1 млрд фонду борьбы с болезнью Паркинсона.
Nexus специализировался на технологических компаниях, разрабатывающих методы лечения заболеваний ЦНС, такие как браслет, снижающий тремор рук, и ультразвуковой передатчик, моделирующий активность мозга.
С помощью своей некоммерческой организации Catalyst4 Брин поддерживал Nexus и другие венчурные фонды. Bloomberg отмечает, что, согласно налоговой декларации за 2024 год, Catalyst4 владела примерно 95% инвестиционных фондов Nexus. Помимо этого, компания полностью владела Homecoming Capital, специализирующейся на инфраструктуре с нулевым уровнем выбросов, и контролировала примерно 75% двух фондов биотехнологической венчурной компании Column Group.
В декабре прошлого года ажиотаж вокруг крупнейших компаний в сфере искусственного интеллекта значительно увеличил состояние технологических миллиардеров. Состояние Сергея Брина за год выросло на $92,8 млрд.
