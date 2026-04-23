Сергей Брин приобрел фонд, специализирующийся на исследованиях мозга

Брин десятилетиями финансировал исследования в области нейробиологии, включая исследования аутизма, болезни Паркинсона и биполярного расстройства.

Источник: РБК

Семейный офис сооснователя Google Сергея Брина Bayshore Global Management поглотил венчурный фонд Nexus NeuroTech Ventures, специализирующийся на исследованиях мозга, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Агентство пишет, что компания Брина поглотила Nexus NeuroTech Ventures и взяла на себя инвестиции фонда. По данным Bloomberg, Nexus управлял активами на сумму более $200 млн.

«В связи с недавним приобретением компания Nexus NeuroTech Ventures прекращает свою деятельность», — написал в LinkedIn Джорди Паррамон, занимавший пост гендиректора фирмы.

Он отметил, что за время своей работы 15 компаний Nexus помогли более 200 тыс. человек.

В результате организационных изменений активы фонда оказались в руках Брина, который, по данным Forbes, занимает третью строчку рейтинга миллиардеров с состоянием $237 млрд.

Издание отмечает, что Брин десятилетиями финансировал исследования в области нейробиологии, включая исследования аутизма, болезни Паркинсона и биполярного расстройства. У матери бизнесмена была болезнь Паркинсона, и сам Брин заявлял, что из-за генетической предрасположенности у него повышен риск развития этого заболевания. В ноябре прошлого года он подарил акции на $1 млрд фонду борьбы с болезнью Паркинсона.

Nexus специализировался на технологических компаниях, разрабатывающих методы лечения заболеваний ЦНС, такие как браслет, снижающий тремор рук, и ультразвуковой передатчик, моделирующий активность мозга.

С помощью своей некоммерческой организации Catalyst4 Брин поддерживал Nexus и другие венчурные фонды. Bloomberg отмечает, что, согласно налоговой декларации за 2024 год, Catalyst4 владела примерно 95% инвестиционных фондов Nexus. Помимо этого, компания полностью владела Homecoming Capital, специализирующейся на инфраструктуре с нулевым уровнем выбросов, и контролировала примерно 75% двух фондов биотехнологической венчурной компании Column Group.

В декабре прошлого года ажиотаж вокруг крупнейших компаний в сфере искусственного интеллекта значительно увеличил состояние технологических миллиардеров. Состояние Сергея Брина за год выросло на $92,8 млрд.

Сергей Брин: биография сооснователя Google родом из России
Программист с еврейскими корнями начинал с написания кода в гараже. Сейчас он входит в десятку богатейших людей мира. О жизни сооснователя Google Сергея Брина — в материале Mail.
Читать дальше