Сергей Брин приобрел фонд, специализирующийся на исследованиях мозга

Издание отмечает, что Брин десятилетиями финансировал исследования в области нейробиологии, включая исследования аутизма, болезни Паркинсона и биполярного расстройства. У матери бизнесмена была болезнь Паркинсона, и сам Брин заявлял, что из-за генетической предрасположенности у него повышен риск развития этого заболевания. В ноябре прошлого года он подарил акции на $1 млрд фонду борьбы с болезнью Паркинсона.