Путин попросил Минцифры продолжить работу по обеспечению интернетом сел

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Минцифры продолжить работу по обеспечению интернетом малых населенных пунктов.
Путин в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ходе совещания с докладом выступил глава Минцифры Максут Шадаев. Он рассказал, что в малых населенных пунктах, куда пришел дешевый интернет, отток населения замедляется, в связи с этим Шадаев подчеркнул важность продолжения такой работы.
Глава государства, обращаясь к Шадаеву, отметил, что люди на селе не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса.
«Прошу вас эту работу (по обеспечению интернетом малых населенных пунктов — ред.) продолжить», — сказал Путин.