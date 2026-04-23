Путин поручил проработать использование важных сервисов при ограничениях

Путин поручил продумать механизм работы сервисов при ограничениях интернета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих интернет-сервисов при ограничениях мобильного интернета, связанных с операционной работой по предотвращению террористических актов.

«Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки, в случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительство РФ в режиме видеоконференции.

Он отметил, что во время общих ограничений должна обеспечиваться работа Госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу.

«Тем более, что технологические возможности есть, нужно их, безусловно, реализовать», — подчеркнул Путин.

Президент РФ в ходе совещания дал поручение главе Минцифры Максуту Шадаеву. Путин отметил, что такое поручение будет дано правоохранительным органам и специальным службам.