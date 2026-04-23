Путин прокомментировал замедление оттока населения из сел

Путин назвал естественным замедление оттока населения из-за внедрения интернета.

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал естественным замедление оттока населения из села в город с появлением высокоскоростного интернета.

Путин в четверг проводит совещание с членами российского правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.

«Люди на селе не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса. Напротив, таких новых возможностей для комфортной жизни, работы, образования, передовой медицины или медицинской помощи для самореализации у них должно быть больше. Вот, только что вы сказали о том, что здесь даже переселение в города замедляется. Естественно, потому что люди чувствуют себя включенными в общую повестку дня, в жизнь нашей большой страны», — сказал глава государства.