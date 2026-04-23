Директора липецкой компании по производству бумаги заподозрили в хищении 94 млн

По предварительным данным, в 2023 году подозреваемая без одобрения учредителей заключила с банком договор об открытии кредитной линии. Для обеспечения обязательств она предоставила поддельные договоры поручительства от имени собственников фирмы, после чего получила 93,8 млн руб. Средствами липчанка, как полагает следствие, распорядилась по собственному усмотрению. После того, как лимит был исчерпан, а задолженность не погашена, банк обратился в полицию.