Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От базовых моделей до премиум-смартфонов: как меняются потребительские предпочтения в 2026 году

В топе устройств по-прежнему остается iPhone.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году доля смартфонов Apple среди устройств, зарегистрированных в мобильной сети МегаФона, достигла 24%, сместив с первого места Xiaomi. В топе устройств по-прежнему остается iPhone 11. Среди Android-брендов уверенно растет популярность Tecno.

В начале 2026 года в топ-10 смартфонов на сети одновременно представлены восемь моделей iPhone, включая как более ранние девайсы, так и актуальные флагманские версии. При этом флагман Apple 2019 года — iPhone 11 — остаётся самым распространённым гаджетом, на втором месте iPhone 13, а тройку лидеров замыкает iPhone 15 Pro Max.

Xiaomi в 2026 году оказался на второй строчке по популярности среди брендов смартфонов с долей в 23%. Один из самых используемых телефонов бренда — Xiaomi Redmi Note 13. На третьем месте расположился Samsung (19%) — Samsung Galaxy A12 оказался в топе устройств марки. Четвертую строчку занял Tecno, поднявшийся за год с шестого места. Realme, один из самых быстрорастущих брендов смартфонов, опустился в 2026 году с четвертой позиции на пятую. Также в топ марок вошли Huawei, Infinix, Vivo и OPPO.

«Мы видим, что россияне всё чаще выбирают гаджет одного бренда, привыкая к интерфейсу и функционалу. При этом пользователи не спешат обновлять девайсы сразу после выхода очередного флагмана, а предпочитают привычный комфорт, пропуская даже несколько поколений устройств», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.