Трутнев: РАН работает над созданием Единого научного центра мониторинга мерзлоты

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российская академия наук работает над созданием Единого научного центра мониторинга многолетней мерзлоты. Об этом сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе совещания президента России Владимира Путина с кабмином по Арктике.
«В настоящее время совместно с Российской академией наук работаем над созданием Единого научного центра мониторинга», — сказал вице-премьер.
Трутнев отметил, что в 12 регионах развернута государственная система фонового мониторинга многолетней мерзлоты. «В Арктике потепление климата превышает глобальные темпы почти в три раза, что создает риски безопасности», — добавил он.