132 студента из 20 регионов России приняли участие в форуме Сбера и ИТМО

«Робототехника развивается как большая междисциплинарная индустрия: здесь недостаточно быть сильным только в одной области. Важно понимать механику, приводы, системы управления, навигацию, работу с данными и ИИ, а главное — уметь собирать всё это в работающую систему. Поэтому мы вместе с Центром робототехники Сбера и ИТМО очень хотели запустить Робошколу, а потом дать её участникам возможность продолжить свой путь уже в очном формате. Школа помогла студентам увидеть, как на самом деле устроена современная робототехника: через реальные инженерные задачи и подходы к проектированию, где одновременно учитываются поведение системы, производительность и энергоэффективность, а очный этап стал пространством, где эти знания можно было применить на практике».