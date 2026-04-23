132 студента из 20 регионов России приняли участие в форуме Сбера и ИТМО

В финале студенческого соревновательного форума приняли участие 132 студента из 20 регионов России — из Москвы, Приморского края, Новосибирской области, Алтайского края, Воронежа, Екатеринбурга, Казани и других городов страны.
Организовали форум Сбер и Университет ИТМО, которые сотрудничают в области робототехники с 2018 года. За это время они запустили ряд совместных образовательных программ, в том числе: магистерские программы «Робототехника и искусственный интеллект» и «Цифровая урбанистика», программу бакалавриата «AI360: ML Native».
Участники форума соревновались по трём направлениям. В треке ИТ они решали задачи по базам данных, алгоритмам и структурам данных. В направлении информационной безопасности задания были связаны с анализом трафика и криптографией. Трек робототехники проходил в командном формате: участникам нужно было разработать алгоритм для автономной работы робота, который обследует незнакомое помещение и находит заданные объекты.
Победители форума смогут развивать свою образовательную траекторию в области ИТ, информационной безопасности и робототехники. А победители треков ИТ и информационная безопасность смогут претендовать и на финансовое вознаграждение до 300 тысяч рублей в рамках олимпиады «Я — профессионал».
Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнёрств Сбера:
«Робототехника развивается как большая междисциплинарная индустрия: здесь недостаточно быть сильным только в одной области. Важно понимать механику, приводы, системы управления, навигацию, работу с данными и ИИ, а главное — уметь собирать всё это в работающую систему. Поэтому мы вместе с Центром робототехники Сбера и ИТМО очень хотели запустить Робошколу, а потом дать её участникам возможность продолжить свой путь уже в очном формате. Школа помогла студентам увидеть, как на самом деле устроена современная робототехника: через реальные инженерные задачи и подходы к проектированию, где одновременно учитываются поведение системы, производительность и энергоэффективность, а очный этап стал пространством, где эти знания можно было применить на практике».