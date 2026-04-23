Нижегородское заксобрание рассмотрит вопрос об уходе депутата Парамонова

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата заксобрания Нижегородской области Александра Парамонова внесен в повестку заседания комитета по госвласти, стало известно «Ъ-Приволжье». Плановое заседание комитета состоится 27 апреля.

Источник: Коммерсантъ

Бывший директор Нижегородского института управления РАНХиГС Парамонов второй год находится под следствием: его обвиняют в присвоении, взятках и превышении полномочий. В конце марта дело передали в суд, вину Александр Парамонов признал.

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале досрочно сдал мандат депутат ЗС НО Дмитрий Колыванов: он написал заявление за четыре дня до вынесения приговора по делу о мошенничестве.