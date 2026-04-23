Путин заявил о важности доступа к интернету в малых населенных пунктах

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вопрос доступа к интернету жителей малых населенных пунктов чрезвычайно важен, особенно в условиях паводков, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг в режиме видеоконференции проводит совещание с членами российского правительства.
В ходе совещания он отметил, что государство работает над вопросом доступа к интернету малых населенных пунктов с численностью населения от ста до одной тысячи человек.
«Хотел бы узнать, как сейчас обстоит дело с учетом и происходящих событий, имею в виду этих паводков и так далее. Это чрезвычайно важно, особенно когда люди оказываются отрезанными от, так скажем, большой земли», — сказал глава государства.