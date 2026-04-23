Путин призвал учитывать интересы россиян при ограничениях интернета

Правоохранительным органам следует учитывать интересы россиян и находить оптимальные решения в вопросе введения ограничений на работу интернета, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Комментируя сбои в работе интернета в крупных российских городах, Путин отметил, что такие меры могут быть необходимы для предотвращения терактов. «Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов — а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем — всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей», — сказал он.
По словам президента, «широкое информирование заранее» может нанести ущерб работе спецслужб, «потому что преступники ведь тоже все слышат, все видят». Однако, указал Путин, россиян надо информировать «хотя бы по результатам работы» о том, что произошло.
«Мы рассчитываем, что сами правоохранительные органы будут проявлять необходимую изобретательность в своей работе, высокий профессионализм и учитывать жизненно важные интересы граждан страны», — добавил президент.
Проблемы с интернетом в Москве и других регионах начались в марте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда объяснил, что речь идет об обеспечении безопасности граждан. Он также отметил, что ограничения продлятся столько, сколько необходимо.
В апреле Песков сказал, что перебои со связью и с интернетом продолжаются, однако нормализацией работы уже занимаются соответствующие службы. «Сейчас такой период, после того как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована», — подчеркнул он.
Обращаясь к главе Минцифры Максуту Шадаеву, Путин подчеркнул, что в период ограничений важно гарантировать бесперебойную работу «жизненно обеспечивающих сервисов», включая платежные системы. «Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом», — сказал он.
Незадолго до начала совещания Минцифры объявило о расширении «белого списка» — перечня наиболее важных и социально-значимых российских онлайн-сервисов, которые остаются доступны в случае отключения интернета. Впервые список был опубликован в сентябре 2025 года, всего в перечне более 500 российских сервисов, включая банковские и медицинские приложения.