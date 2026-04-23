Первомай в Нижнем Новгороде пройдет без шествия коммунистов

В Нижнем Новгороде коммунистам отказали в проведении запланированных мероприятий, приуроченных к Первомаю. Информация об этом была озвучена пресс-службой местно партийного отделения.
Заявки касались проведения демонстрации на площади Ленина 1 мая, в день международной солидарности трудящихся, а также организации автомобильного пробега по городским улицам. В рамках автопробега планировалось участие около 50 транспортных средств, украшенных советской символикой, включая флаги СССР, реплики Знамени Победы и изображения Иосифа Сталина.
Представители партии обращают внимание на то, что власти Нижнего Новгорода уже на протяжении шести лет подряд систематически отказывают в согласовании любых массовых мероприятий, будь то шествия или митинги, вне зависимости от их тематики. По мнению коммунистов, стремление властей избежать столкновения с гражданами, отстаивающими свои конституционные права или выражающими уважение к истории советского периода, превалирует над логическими аргументами и правовыми нормами.
Ранее сообщалось, что «Поезд Победы» стартует с 24 апреля в Нижегородской области.