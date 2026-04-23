Цвет настроения «Гуччи» и собачка наперевес: Киркоров эффектно появился в Петербурге

Филипп Киркоров даст в городе четыре концерта. Артист рассказал, что традиционно выступает в БКЗ «Октябрьский». Киркоров не изменяет площадке несмотря на то, что ему поступает множество предложений от других арен. Киркоров признался, несмотря на то, что другие площадки вмещают в себя гораздо больше людей, он предпочитает провести несколько концертов в своем любимом зале. Артист счастлив, что у него и зрителей есть возможность встретиться именно там.