Цвет настроения «Гуччи» и собачка наперевес: Киркоров эффектно появился в Петербурге

Филипп Киркоров даст в городе четыре концерта. Артист рассказал, что традиционно выступает в БКЗ «Октябрьский». Киркоров не изменяет площадке несмотря на то, что ему поступает множество предложений от других арен. Киркоров признался, несмотря на то, что другие площадки вмещают в себя гораздо больше людей, он предпочитает провести несколько концертов в своем любимом зале. Артист счастлив, что у него и зрителей есть возможность встретиться именно там.
В Северную столицу певец прибыл вместе с собакой Леонардо. Артист рассказывает, что хозяин и питомец не могут жить друг без друга. Леонардо посещает мероприятия вместе с Киркоровым и верно ждет его за кулисами во время концертов.
Киркоров рассказал, что не любит повторяться и каждый раз приезжает в Петербург с уникальным шоу. В прошлом году певец встречал зрителей на сцене, читая «Идиота» Достоевского. В среднем концерт длится два с половиной часа.