Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На рынке в Ростове изъяли 104 контрафактные сумки

В Ростове полицейские выявили продажу более сотни сумок с признаками контрафакта.

Источник: Комсомольская правда

Подозрительные сумки, похожие на подделки, изъяли в одном из магазинов на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону. Об этом рассказали в донском главке МВД.

Как выяснилось, в продаже нашли сумки с товарными знаками известных мировых брендов, но они, по всей видимости, были нанесены незаконно. В связи с этим на место вызвали следственно-оперативную группу.

— В ходе осмотра помещения изъяли 104 сумки с признаками контрафакта. Вся продукция направлена на исследование и помещена в камеру хранения вещественных доказательств, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В действиях индивидуального предпринимателя зафиксировали признаки преступления, связанного с незаконным использованием средств индивидуализации товаров (ч. 1 ст. 180 УК РФ). Полицейские продолжают проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.