На рынке в Ростове изъяли 104 контрафактные сумки

Подозрительные сумки, похожие на подделки, изъяли в одном из магазинов на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону. Об этом рассказали в донском главке МВД.
Как выяснилось, в продаже нашли сумки с товарными знаками известных мировых брендов, но они, по всей видимости, были нанесены незаконно. В связи с этим на место вызвали следственно-оперативную группу.
— В ходе осмотра помещения изъяли 104 сумки с признаками контрафакта. Вся продукция направлена на исследование и помещена в камеру хранения вещественных доказательств, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
В действиях индивидуального предпринимателя зафиксировали признаки преступления, связанного с незаконным использованием средств индивидуализации товаров (ч. 1 ст. 180 УК РФ). Полицейские продолжают проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
