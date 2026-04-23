В Нарьян-Маре провели «Гонку мужества»

Более 70 человек стали участниками лыжной «Гонки мужества», которая прошла 19 апреля в Нарьян-Маре. Мероприятие было организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.
«Это был не простой марафон — свежевыпавший снег внес свои коррективы. Каждый дошел до финиша, проявив свою волю и характер! Победители — все!» — отметили в региональной федерации лыжных гонок.
Особенностью прошедших соревнований стало то, что лыжникам самой младшей группы — 9−10 лет — пришлось преодолеть 5 км свободным стилем. До этого для данного возраста устанавливалась дистанция 1 км.
По словам организаторов гонки, самыми старшими спортсменами марафонов стали Владимир Дуркин (79 лет) и Софья Кожевина (77 лет). Все участники получили памятные подарки, а призеры и победители — ценные призы.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.