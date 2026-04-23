Найденную под Волгоградом награду времен ВОВ вернули родным красноармейца

Медаль времен Великой Отечественной войны нашла на своем приусадебном участке мама начальника отделения спецназначения ГУ ФССП по Волгоградской области Магомеда Багандова.
Рукият Тагировна отдала награду сыну, надеясь, что он и его коллеги смогут установить имя владельца. И им это удалось.
На запрос в Центральный архив Минобороны сотрудники ведомства получили ответ: медаль «За отвагу» принадлежит стрелку 4 стрелковой роты 1040 стрелкового полка 295 стрелковой дивизии ефрейтору Петру Засядько. На фронт его призвали в декабре 1943 года, а награду вручили 17 мая 1945-го — за лично им уничтоженных шестерых немецких солдат.
Приставам удалось найти родных Петра Петровича. Они рассказали, что после войны он поселился в поселке Зеленом Быковского района, работал трактористом, вместе с супругой воспитал семерых детей, дождался внуков. Ушел из жизни ветеран в 2007 году в возрасте 89 лет.
Награду вручили одной из внучек красноармейца — Виктории Зотовой. Награду деда ей передал руководитель ведомства Дмитрий Ткаченко. Волгоградка поблагодарила всех, кто принимал участие в поиске.
«Дорогую для семьи медаль передадут младшей дочери Петра Петровича. Она бережно хранит все награды, полученные отцом за мужество и героизм, проявленные в тяжелых боях за Родину», — говорит представитель ГУ ФССП по Волгоградской области Анна Шлыкова.
