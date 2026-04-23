Трейдеры выиграли несколько тысяч долларов на ставках на погоду в Париже

Несколько пользователей сделали крупные ставки на платформе предсказаний Polymarket на то, что 6 апреля максимальная температура в Париже достигнет 21 градуса. Как пишет BFMTV, в тот день показания метеостанции в аэропорту Шарль де Голль в конце дня неожиданно подскочили с 18 до 21 градуса, после чего температура снова упала.