Трейдеры выиграли несколько тысяч долларов на ставках на погоду в Париже

Несколько тысяч долларов выиграли трейдеры на ставках на температуру в Париже после резкого скачка показаний метеодатчика. Синоптики связывают изменения с вмешательством в работу оборудования, сообщает BFMTV.
Несколько пользователей сделали крупные ставки на платформе предсказаний Polymarket на то, что 6 апреля максимальная температура в Париже достигнет 21 градуса. Как пишет BFMTV, в тот день показания метеостанции в аэропорту Шарль де Голль в конце дня неожиданно подскочили с 18 до 21 градуса, после чего температура снова упала.
Крупнейший выигрыш на указанной позиции составил около $13 990 (1 049 608 ₽). Ее получил игрок, зарегистрировавшийся в апреле. Выигрыши еще двух трейдеров составили около $1689 (126 718 ₽) и $1463 (109 762 ₽).
Похожий случай произошел 15 апреля. Тогда показания датчиков также резко подскочили до 22 градусов, а несколько игроков на Polymarket смогли заработать более $7 тыс.: по подсчетам РБК, самый крупный выигрыш составил около $3037 (230 415 ₽), еще два игрока заработали около $2677 (203 102 ₽) и $1483 (112 514 ₽).
Как пишет телеканал, метеорологическая служба Франции Météo France подала жалобу по факту «вмешательства в работу автоматизированной системы обработки данных».
В разговоре с BFMTV метеоролог Рубен Халлали объяснил, что такие резкие колебания температуры, вероятнее всего, произошли из-за внешнего вмешательства.
«Можно предположить, что кто-то, хорошо разбирающийся в работе датчиков, вмешался, в результате чего температура повысилась на два градуса в нужный момент», — сказал он.
