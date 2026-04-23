Восьмилетний калининградец Сергей Кузнецов стал вторым на первенстве мира по блицу в Сербии

Сергей тренируется под руководством Андрея Иванова в региональной спортивной школе по шахматам. В декабре прошлого года он стал чемпионом СЗФО во всех трёх номинациях (классика, рапид, блиц). В этом году завоевал второе место по блицу на первенстве России и занял шестое место в турнире кадетов по рапиду.