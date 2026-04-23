Восьмилетний калининградец Сергей Кузнецов стал вторым на первенстве мира по блицу в Сербии

В Сербии завершилось первенство мира по рапиду и блицу среди юных шахматистов.

Источник: KaliningradToday

Участников разделили на шесть возрастных категорий. Российские спортсмены завоевали 15 медалей: семь золотых, три серебряных и пять бронзовых.

В самой младшей категории (до восьми лет) выступал калининградец Сергей Кузнецов. Весь пьедестал заняли россияне: победителем стал Михаил Шишов (9 очков из 11), на втором месте — Сергей Кузнецов, бронза у Ибрагима Атабекова.

Сергей тренируется под руководством Андрея Иванова в региональной спортивной школе по шахматам. В декабре прошлого года он стал чемпионом СЗФО во всех трёх номинациях (классика, рапид, блиц). В этом году завоевал второе место по блицу на первенстве России и занял шестое место в турнире кадетов по рапиду.

Поездку на турнир в Сербию организовали при поддержке министерства спорта Калининградской области и региональной федерации шахмат. Президент федерации шахмат России Андрей Филатов отметил: «Наши молодые шахматисты вновь показали высокие результаты и выиграли медальный зачёт. Важно, что в Сербии ребята играли под флагом России, который был размещён в игровом зале».

