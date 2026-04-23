Лукашенко инспектировал с воздуха ситуацию в Минской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля инспектировал с воздуха ситуацию в Минской области, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Известно, что на данный момент в Минской области выполнили около 40% работ от запланированного объема сева. Лукашенко проконтролировал общее состояние дел и качество проводимых работ в регионе.
Также телеграм-канал «Пул Первого» показал эксклюзивные кадры из вертолета Лукашенко. Инспектировал Минщину белорусский лидер в сопровождении любимого питомца — шпица Умки.
Еще показали, как Лукашенко работает с документами прямо на борту вертолета, периодически следя в иллюминатор за ситуацией на полях области.
